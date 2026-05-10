Çin: İngiltere, Çin'e Yönelik Siyasi Manipülasyonlara Son Vermeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki mahkeme kararı ve yapılan açıklamaları şiddetle kınadı. Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi'nin çalışanlarına yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayan sözcü, İngiltere'yi siyasi manipülasyonlarını sonlandırmaya çağırdı.

HONG KONG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Komiserliği'nden bir sözcü, İngiltere'deki bir mahkemenin Londra'daki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi çalışanlarına ilişkin kararı ile İngiliz hükümet kurum ve yetkilileri tarafından yapılan karalayıcı açıklamaları şiddetle kınayarak reddetti.

Londra'daki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi'nin iki çalışanı, "yabancı bir istihbarat teşkilatına yardım etmek" suçundan suçlu bulunmuştu.

İngiltere'nin hiçbir somut dayanağı olmaksızın ülkedeki Çin vatandaşlarını tutuklayıp dava açarak, hukuk ve yargı sürecini suistimal edip mahkumiyet kararı aldığını vurgulayan sözcü, bunun, Hong Kong'u istikrarsızlaştırmaya çalışanların açıkça desteklenmesi olduğunu söyledi. Sözcü, HKSAR yönetimine yönelik bu tür asılsız suçlamaların ve karalamaların tipik bir siyasi gösteriden ibaret olduğunu ifade etti.

Sözcü, İngiltere'den yanlışlarını düzeltmesini, Çin'e karşı siyasi manipülasyonlarına son vermesini ve Çin'i istikrarsızlaştırmak isteyen güçleri cesaretlendirmeyi bırakmasını istedi. Sözcü, Çin'in kendi çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
