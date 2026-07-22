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Çin, Filipinler'le yaşanan gerilimin ardından Güney Çin Denizi'nde dış müdahaleye karşı çıktı

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Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'le yaşanan son gerginlik nedeniyle eleştirilere tepki göstererek, bölge dışındaki ülkeleri gerilimi körüklemeyi ve çatışmayı teşvik etmeyi bırakmaya çağırdı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'le yaşanan son gerginlik nedeniyle yöneltilen eleştirilere tepki göstererek, bölge dışındaki ülkeleri "gerilimi körüklemeyi ve çatışmayı teşvik etmeyi bırakmaya" çağırdı.

Global Times gazetesinin haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, basın toplantısında tartışmalı sığlıkta yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

Lin, bazı ülkelerin Filipinler'in "provokasyon ve ihlallerini" görmezden geldiğini, Çin'e yönelik "asılsız suçlamalarda" bulunduğunu ve uluslararası tahkim kararını gündeme getirerek Pekin'i hedef aldığını savunarak, Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını ifade etti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığının tarafı olmayan ülkelerin doğrudan ilgili devletler arasındaki deniz ihtilaflarına müdahale etme hakkı bulunmadığını belirten Lin, "Denizde en küçük bir gelişme yaşandığında, gerçekler ne olursa olsun aynı birkaç ülkenin Çin'i yüksek sesle suçlamak için harekete geçtiği herkes tarafından görülebiliyor." dedi.

Lin, ilgili ülkelere gerilimi tırmandıran açıklamalara son vermeleri ve çatışmayı teşvik etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan son olaydan duyduğu endişeyi dile getirerek Pekin'i eleştirmişti.

Wong, bölge ülkelerinin bu gelişmelere nasıl yanıt verecekleri konusunda bir tercih yapmak durumunda olduğunu söylemişti.

Tartışmalı sığlıktaki gerilim

Filipinler, 20 Temmuz'da, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir sığlıkta, Çin Sahil Güvenlik (CCG) personelinin, Filipinler Deniz Kuvvetleri mensubunu başına sopayla vurarak yaraladığını ve denizcinin botuna hasar verdiğini bildirmişti.

Çin de Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sığlıkta, Filipinler'e ait botların CCG teknesine çarptığını ve Çinli görevlilere küreklerle saldırdığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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