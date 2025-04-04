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Çin'den Filipinler'e Casusluk Suçlamalarına Tepki

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler vatandaşlarının casusluk faaliyetleri şüphesiyle tutuklanmalarına ilişkin yargı sürecinin yasalara uygun bir şekilde yürütüleceğini açıkladı. Sözcü Guo, Filipinler'in uydurulamış davalarla Çinli vatandaşları damgalama çabasını reddetti.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yargı makamlarının ve ilgili diğer yetkililerinin, Filipinler vatandaşlarının Çin'de yürüttüğünden şüphelenilen casusluk faaliyetlerine ilişkin davayı sıkı şekilde ve yasalara uygun olarak ele alacaklarını söyledi.

Çin'in devlet güvenliği yetkilileri perşembe günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada kısa süre önce casusluk şüphesiyle başlatılan davada üç Filipinler vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığını açıklamıştı.

Guo aynı gün düzenlediği basın toplantısında Çin'in yargı makamları ve diğer ilgili yetkililerinin söz konusu davayı yasalara uygun şekilde olgulara dayanarak ele alacağını ve ilgili kişilerin yasal hak ve çıkarlarını koruyacağını belirtti.

Sözcü, Filipinler'in kısa süre önce sözde Çinli casuslara yönelik olarak da bir dizi dava uydurduğunu hatırlattı.

Guo, "Bu, net kanıtların olmadığı bir durumda suç olduğu varsayımına dayalı tipik bir damgalama ve siyasallaştırma eylemidir. Bu durumu kesinlikle reddediyoruz ve konuyla ilgili olarak Filipinler'e birden fazla protestolarımızı ilettik" dedi.

Sözcü, Filipinler'e hayalet kovalamaya ve yanlış suçlamalarda bulunmaya son verme, Çin vatandaşlarına ilişkin davaları adil şekilde ve yasalara uygun olarak ele alma ve Filipinler'deki Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını etkin şekilde koruma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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