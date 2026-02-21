Haberler

Albüm: Çin, Bahar Bayramı Kapsamında Turizm Kampanyası Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bahar Bayramı öncesinde halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir ay sürecek bir kültür ve turizm kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında 30.000 etkinlik düzenlenecek ve 360 milyon yuan'lık tüketim kuponu dağıtılacak.

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bahar Bayramı öncesinde halkın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla bir ay sürecek bir kültür ve turizm kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda etkinlik ve teşvik uygulaması hayata geçirilecek.

Ocak ayı sonundan mart ayı başına kadar sürecek kampanya sürecinde ülke genelinde yaklaşık 30.000 etkinlik düzenlenecek. Geleneksel Yeni Yıl adetleri, gösteriler ve sergiler temalı mevsimlik kültür ve turizm ürünleri halka sunulacak.

Ayrıca 360 milyon yuandan (yaklaşık 51,6 milyon ABD doları) fazla tüketim kuponu ve sübvansiyon dağıtılarak, bilet indirimleri, kombine bilet teşvikleri ve bölgeler arası turizm tanıtımları gibi uygulamalar da sunulacak.

Kaynak: Xinhua
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart

Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası bu adamın atılması şart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin