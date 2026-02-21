Albüm: Çin, Bahar Bayramı Kapsamında Turizm Kampanyası Başlattı

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bahar Bayramı öncesinde halkın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla bir ay sürecek bir kültür ve turizm kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda etkinlik ve teşvik uygulaması hayata geçirilecek.

Ocak ayı sonundan mart ayı başına kadar sürecek kampanya sürecinde ülke genelinde yaklaşık 30.000 etkinlik düzenlenecek. Geleneksel Yeni Yıl adetleri, gösteriler ve sergiler temalı mevsimlik kültür ve turizm ürünleri halka sunulacak.

Ayrıca 360 milyon yuandan (yaklaşık 51,6 milyon ABD doları) fazla tüketim kuponu ve sübvansiyon dağıtılarak, bilet indirimleri, kombine bilet teşvikleri ve bölgeler arası turizm tanıtımları gibi uygulamalar da sunulacak.

Kaynak: Xinhua