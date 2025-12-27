Çin: Çin'in Taiwan Bölgesine Silah Satan Her Şirket ve Kişi Bu Yanlışının Bedelini Ödeyecektir

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Taiwan'a silah satışı yapan her şirket ve kişinin bu hatasının bedelini ödeyeceğini söyledi.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında Çin'in Taiwan'ı silahlandırmaya çalışan ABD'li şirketler ve bu şirketlerin yöneticilerine karşı önlemler alma kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin kısa süre önce Çin'in Taiwan bölgesine büyük çaplı silah satışı yapacağını açıklamasının ardından Çin, son yıllarda Taiwan'ı silahlandırma eylemlerinde bulunan 20 ABD'li savunma şirketi ve 10 üst düzey yöneticiye yönelik Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca karşı önlemler almaya karar verdi.

Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu belirten sözcü, Taiwan konusunda bu çizgiyi aşmaya çalışanların ve provokasyonlara girişenlerin Çin'in kararlı tepkisiyle karşılaşacağını ifade etti.

Sözcü, "Hiçbir ülke veya güç, Çin hükümeti ve halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını, iradesini ve kapasitesini asla hafife almamalıdır" dedi.

Sözcü, ABD'ye bir kez daha tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etme, ABD liderinin verdiği taahhütler doğrultusunda hareket etme, Taiwan'ı silahlandırmaya yönelik tehlikeli adımlarına son verme, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı bozacak eylemleri sonlandırma ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten vazgeçme çağrısı yaptı.

Sözcü, "Çin, ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak üzere kararlı önlemler almaya devam edecektir" dedi.