Çin: Abd, Çin'e Yönelik Stratejik Algısını Yeniden Gözden Geçirmeli

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD'ye Çin'e yönelik stratejik algısını yeniden gözden geçirme, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar göndermeye son verme ve Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi tırmandırmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Jiang pazartesi günkü basın toplantısında ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belgede ABD'nin Taiwan Boğazı'ndaki statükoya yönelik tek taraflı herhangi bir değişikliği desteklemediği belirtiliyor.

Jiang, ABD Savunma Bakanı'nın daha önceki açıklamaları gibi, kısa süre önce kabul edilen ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın da Taiwan ile ilgili meselelere müdahale çabası içinde olduğunu söyledi.

Jiang, "Dünyada tek bir Çin vardır ve Taiwan, Çin topraklarının bir parçasıdır. Bu, tarih ve hukuk ilkelerine dayanan, tartışma götürmez bir gerçek olduğu gibi, Taiwan Boğazı'ndaki değişmez statüyü de teşkil etmektedir" dedi.

Taiwan sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağının, Çin'in kendi meselesi olduğunu ve bu konunun hiçbir dış müdahaleyi kabul etmediğini belirten Jiang, Çin'i kontrol altına alma amacıyla Taiwan'ı kullanmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.