Çin'den, ABD'nin Japonya'ya orta menzilli güdümlü füze sistemi yerleştirme planına tepki

Çin, ABD'nin Japonya'da düzenleyeceği askeri tatbikatlar kapsamında Typhon Füze Sistemi konuşlandırma planına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, bu adımın bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve Japonya'daki militarist eğilimleri hızlandırdığını belirterek, ABD ve Japonya'yı hatalarından vazgeçmeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Typhon Füze Sistemi'nin bir stratejik saldırı silahı olduğuna dikkati çeken Sözcü Guo, bunun bölge ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarına zarar vereceği, askeri cepheleşme ve silah yarışı riski yaratarak bölgesel stratejik istikrarı tehlikeye atacağını belirtti.

Guo, ABD ve Japonya'ya, bölge ülkelerinin uyarılarını dinleyerek hatalı hareketlerinden vazgeçmeleri, bölgesel barışı ve istikrarı korumak için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu adımın Japonya'nın yeniden silahlanma sürecini hızlandırdığının yeni bir kanıtı olduğunu savunan Guo, "Japonya'da sağ kanat güçlerin uzun süreli bir savaşa hazırlık için ülkenin askeri kapasitelerini yenileme arayışında olduğuna dair çok sayıda işaret var." dedi.

Guo, söz konusu adımların Japon Anayasası'nın, uluslararası hukukun ve ulusal düzenlemelerin öngördüğü kısıtlamaların içini boşalttığını, savaş sonrası uluslararası düzene meydan okuduğunu ve Japonya'nın barışçı bir ülke olduğu iddiasını sorgulanır hale getirdiği yorumunu yaptı.

Çinli Sözcü, "Japonya'da yükselen yeni militarizm, bir kez daha bölgesel bir kargaşayı tetikleme riski taşıyor. Uluslararası toplum buna karşı teyakkuzda olmalı, tarihten ders çıkararak bu eğilimleri zapt etmeli." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Japonya'ya füze sistemi yerleştirme planı

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre ABD ordusu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile haziran ile eylül ayları arasında, ülkenin güneybatısındaki Kagoşima bölgesinde düzenleyeceği "Cesur Kalkan" ve "Doğu Kalkanı" askeri tatbikatları süresince Kanoya Hava Üssü'ne, Typhon Füze Sistemi ile Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HMARS) konuşlandıracak.

Typhon ve HMARS sistemlerinin, tatbikatlar sonrasında ABD'nin Japonya'daki üslerindeki depolara kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
