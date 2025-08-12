Çin'deki Sel Felaketinde Can Kaybı Artıyor

Çin'deki Sel Felaketinde Can Kaybı Artıyor
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen sel baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, 28 kişi ise hala kayıp. Şiddetli yağışlar sonucu Yuzhong ilçesinde afet durumu ilan edildi.

LANZHOU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesinde meydana gelen sel baskınında pazartesi öğle saatleri itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken 28 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Sele neden olan şiddetli yağış 7 Ağustos akşamı eyalet merkezi Lanzhou'nun yetki alanındaki Yuzhong ve merkezin diğer bölgelerinde etkili olmaya başlamış ve maksimum yağış miktarı 8 Ağustos öğlen saatlerinden itibaren 220,2 milimetreye ulaşmıştı.

Eyalet yönetimi Yuzhong'daki afet durumuna ilişkin soruşturma başlattı.

