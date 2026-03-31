Çin'de Karayolu Tüneli İnşaatında Patlama: 4 Ölü, 9 Yaralı

Güncelleme:
Chongqing Belediyesi'nde bir karayolu tünelindeki patlama sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayın yanıcı bir gazdan kaynaklandığı düşünülüyor.

CHONGQİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yapımı süren bir karayolu tünelinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Chongqing'in Wanzhou Bölgesi Ulaştırma Komisyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre patlama pazartesi günü saat 15.10 sularında Hubei ile Sichuan eyaletlerini birbirine bağlayan ulusal karayolu üzerindeki inşaat sahasında meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada 1 kişiden haber alınamadığı, 12 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kurtarma ekipleri salı gecesi itibarıyla kayıp kişinin cansız bedenine ulaşırken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın yanıcı bir gazdan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Güvenlik kordonu altına alınan bölgede soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Xinhua
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar