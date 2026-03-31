Çin'de Karayolu Tüneli İnşaatında Patlama: 4 Ölü, 9 Yaralı

CHONGQİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yapımı süren bir karayolu tünelinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Chongqing'in Wanzhou Bölgesi Ulaştırma Komisyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre patlama pazartesi günü saat 15.10 sularında Hubei ile Sichuan eyaletlerini birbirine bağlayan ulusal karayolu üzerindeki inşaat sahasında meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada 1 kişiden haber alınamadığı, 12 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kurtarma ekipleri salı gecesi itibarıyla kayıp kişinin cansız bedenine ulaşırken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın yanıcı bir gazdan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Güvenlik kordonu altına alınan bölgede soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

