Çin'deki Dongting Gölü'nde Set Yarıldı, 5.000 Kişi Tahliye Edildi

CHANGSHA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Dongting Gölü'nün setinde acil onarım çalışmalarına rağmen Cuma günü saat 17.48'de gedik oluştu.

Yapılan ön incelemeler setteki yarığın yaklaşık 10 metre genişliğinde olduğunu gösteriyor.

Yerel sel kontrol departmanı, olaydan etkilenen bölgede yaşayan yaklaşık 5.000 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Yueyang kentine bağlı Huarong ilçesinin Tuanzhou kasabası yönetimine göre, sette açılan yarıktan büyük miktarda su hızla boşaldı.

Kurtarma çalışmaları için kum taşıyan gemiler olay yerine sevk edildi ve gediği kapatmak için kamyonlar işe koşuldu.

Dongting, Çin'in ikinci en büyük tatlı su gölü. Tuanbei köyü civarındaki yaklaşık 50 kilometrekarelik alan olaydan olumsuz etkilendi. Bölgede 1996 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı.

Hunan'ın bazı bölgeleri 16 Haziran'dan bu yana rekor düzeyde yağış aldı.