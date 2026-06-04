Haberler

Albüm: Çin'de Dev Panda Temalı Milli Park Ziyaretçilerin Yoğun İlgisini Çekiyor

Albüm: Çin'de Dev Panda Temalı Milli Park Ziyaretçilerin Yoğun İlgisini Çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Sichuan eyaletindeki Baoxing ilçesinde bulunan Ulusal 4A sınıfı antik kent, yoğun turist ilgisi görüyor. Ayrıca bölge, 27.000 km²'lik Dev Panda Milli Parkı'nın büyük kısmını kapsıyor.

BAOXİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Ya'an kentinin Baoxing ilçesinde yer alan ve Ulusal 4A sınıfı turistik destinasyonlardan biri olarak öne çıkan antik kent yoğun ilgi görüyor.

2021 yılında kurulan ve Sichuan, Shaanxi ile Gansu eyaletlerine yayılan 27.000 kilometrekarelik Dev Panda Milli Parkı, Baoxing ilçesi topraklarının yüzde 80'inden fazlasını kapsıyor.

Kaynak: Xinhua
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu
Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber

Korkulan oldu!

İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar

Eleştiri oklarının hedefindeki Icardi'ye dünya devi talip oldu

AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

F.Bahçe ve G.Saray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti

Komadan çıkıp verdiği isimle soruşturmanın seyrini değiştirdi
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>