Çin'de Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında 56 Eyalet ve Bakanlık Yetkilisi Ceza Aldı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılının ilk çeyreğinde yolsuzlukla mücadele çalışmaları kapsamında, eyalet yönetimlerinde ve bakanlıklarda görevli 56 Çinli yetkili cezalandırıldı.

Ülkenin en üst düzey yolsuzlukla mücadele organı olan Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu'nun perşembe günü yayımladığı üç aylık rapora göre, söz konusu kişiler de bu dönemde ülke genelinde ceza alan toplam 183.000 kişi arasında yer alıyor.

Ülke genelindeki disiplin denetleme ve teftiş kurumlarının ocak-mart döneminde yolsuzlukla ilgili 245.000 dava açtığı belirtildi.

