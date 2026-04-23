Çin'de Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında 56 Eyalet ve Bakanlık Yetkilisi Ceza Aldı

Çin'de 2026 yılının ilk çeyreğinde yolsuzlukla mücadele çalışmaları kapsamında 56 yetkili cezalandırıldı. Çin Komünist Partisi ve Ulusal Denetim Komisyonu'nun raporuna göre, bu dönemde toplam 183.000 kişi ceza aldı.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılının ilk çeyreğinde yolsuzlukla mücadele çalışmaları kapsamında, eyalet yönetimlerinde ve bakanlıklarda görevli 56 Çinli yetkili cezalandırıldı.

Ülkenin en üst düzey yolsuzlukla mücadele organı olan Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu'nun perşembe günü yayımladığı üç aylık rapora göre, söz konusu kişiler de bu dönemde ülke genelinde ceza alan toplam 183.000 kişi arasında yer alıyor.

Ülke genelindeki disiplin denetleme ve teftiş kurumlarının ocak-mart döneminde yolsuzlukla ilgili 245.000 dava açtığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü