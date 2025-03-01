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Çin'de Yolcu Gemisi ile Atık Petrol Toplama Gemisi Çarpıştı: 11 Ölü, 5 Kayıp

Çin'de Yolcu Gemisi ile Atık Petrol Toplama Gemisi Çarpıştı: 11 Ölü, 5 Kayıp
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Hunan eyaletindeki bir kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, 5 kişi kayıp. Olay sırasında 19 kişi denize düştü, kurtarma çalışmalarında zorluklar yaşanıyor.

CHANGSHA, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir yolcu teknesiyle bir atık petrol toplama gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, 5 kişiden hala haber alınamıyor.

Yuanling ilçesine bağlı Qinglang kasabasındaki Yuanshui nehri üzerinde meydana gelen kazada 19 kişi denize düştü ve bunlardan üçü kurtarıldı.

Kurtarma merkezine göre, olayın meydana geldiği nehrin ortalama 60 metreden fazla derinliğe ve 500 metreye kadar genişliğe sahip olması, nehir yatağının yakınındaki sert akıntılar ve bölgenin jeolojik koşullarının karmaşıklığı, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

500'den fazla kurtarma görevlisinin katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu batık yolcu teknesi su yüzeyine çıkarıldı ve halen kayıp olanları arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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