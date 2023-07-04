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Çin'de Yavru Asya Filleri Çamur Banyosu Yaparken Görüntülendi

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İki oyuncu yavru Asya fili, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Xishuangbanna'da bir çamur birikintisinde etrafa çamurlu su sıçratarak eğlendi.

İki oyuncu yavru Asya fili, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Xishuangbanna'da bir çamur birikintisinde etrafa çamurlu su sıçratarak eğlendi.

Vahşi filler çamur banyosu yaptıktan sonra kendi başlarına oradan ayrıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xishuangbanna'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Asya Güncel Haberler

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