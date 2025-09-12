Çin'de Yangın: 3 Ölü, 2 Yaralı
Hunan eyaletine bağlı Xiangxiang kentinde bir çevre teknolojisi şirketinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebine dair soruşturma başlatıldı.
CHANGSHA, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Xiangxiang kentinde bir çevre teknolojisi şirketinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Yerel yetkililer ve itfaiye yetkililerinin verdiği bilgilere göre cuma günü saat 16.00 sularında başlayan yangın saat 16.45 itibarıyla söndürüldü.
Yaralıların tedavisi devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmanın da başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel