Çin'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Tsinghua Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Enstitüsü'nde, öğrencilerin kampüse 2,6 kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinden sipariş ettikleri yiyecek ve içecekler dronelarla teslim ediliyor.
SHENZHEN, 20 Aralık (Xinhua) -- Üniversitede ilk kez dronelarla yemek teslim hizmeti, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Tsinghua Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Enstitüsü'nde resmen başladı. Öğrenciler, kampüse 2,6 kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinden sipariş ettikleri yiyecek ve içecekleri dronelarla teslim alabiliyor.