Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı

Çin'de Üniversitede Dronelarla Yemek Teslim Hizmeti Başladı

20 Aralık 2023 11:20 Güncelleme: 11:22 Abone Ol

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Tsinghua Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Enstitüsü'nde, öğrencilerin kampüse 2,6 kilometre uzaklıktaki bir iş merkezinden sipariş ettikleri yiyecek ve içecekler dronelarla teslim ediliyor.