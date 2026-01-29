Çin'de Sınır Ötesi Seyahatler 2025'te 697 Milyona Çıkarak Rekor Kırdı

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in sınır kontrol kurumları, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artışla 697 milyon giriş ve çıkış işlemi gerçekleştirerek rekor kırdı.

Ulusal Göç İdaresi, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, toplam giriş ve çıkışların 82 milyondan fazlasını uluslararası ziyaretçilerin gerçekleştirdiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 26,4 artış gösterdiğini açıkladı. Bu ziyaretçilerin yaklaşık 30,1 milyonu vizesiz giriş yaptı ve bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 49,5 artış göstererek tüm uluslararası girişlerin yüzde 73,1'ini oluşturdu.

İdare, anakara sakinlerinin 2024'e göre yüzde 15,1 artışla 335 milyon, Hong Kong, Makao ve Taiwan sakinlerinin ise yüzde 10,1 artışla 279 milyon seyahat gerçekleştirdiğini belirtti.

Çin an itibarıyla 76 ülkenin vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı sunuyor. 55 ülkeden gelen yolcular da 65 farklı giriş noktasında 240 saatlik vizesiz transit geçiş politikasından yararlanabiliyor.