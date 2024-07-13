Çin'de Tek Bambu Üzerinde İnanılmaz Performans

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Performanstan çeşitli görüntüler

Tek bir bambu çubuğu üzerinde dans mı? Sizleri Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde nehir yüzen tek bir bambu üzerinde sergilenen inanılmaz performansla baş başa bırakıyoruz.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)