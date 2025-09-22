Çin'de Süper Tayfun Ragasa Nedeniyle 400 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Çin'de bu hafta ülkenin güney kıyılarında etkili olması beklenen Süper Tayfun Ragasa nedeniyle Guangdong eyaletine bağlı Şıncın şehrinde 400 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi.

Şıncın Acil Durum Yönetimi Bürosu Direktörü Vang Çangşiao, yerel bir haber portalına yaptığı açıklamada, şehirde sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 400 bin kişinin tahliyesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Şıncın Gözlemevi, süper tayfunun "feci bir afete" yol açabileceği uyarısını yaparken şehirde anaokulları ile ilk ve orta dereceli okulların 23-24 Eylül'de tatil edilmesine karar verildi.

Vatandaşlara tayfun süresince mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları, konutların kapı ve camlarını şiddetli rüzgara karşı güçlendirmeleri ve birkaç gün yetecek erzak ve acil durum malzemeleri stoklamaları tavsiye edildi.

Yılın ilk "süper tayfunu"

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk "süper tayfunu" Ragasa nedeniyle, Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Batı Pasifik'te ilkin 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek önce Çin'in güney kıyılarına ulaşması, ardından batıya yönelerek Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.