Çin'de Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

GUANGZHOU, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı bir köyde pazar günü erken saatlerde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınamıyor.

Gaozhou Acil Durum Yönetim Bürosu'ndan pazartesi günü sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre eyaletin Gaozhou kentine bağlı Pingtougang köyünde saat 07.00 sularında üç katlı bir binanın yaklaşık 20 metre arkasında başlayan heyelanda 7 kişi mahsur kaldı.

Ekiplerin kurtardığı 6 kişiden 3'ü acil müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer 3 kişininse durumlarının kritik olmadığı belirtildi.

Kayıp olan bir kişiye ulaşmak için 140'tan fazla polis, itfaiyeci ve doktorun katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.