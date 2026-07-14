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Albüm: Çin'de Bavi Tayfunu ve Şiddetli Yağışlara Karşı Önlemler Artırıldı

Albüm: Çin'de Bavi Tayfunu ve Şiddetli Yağışlara Karşı Önlemler Artırıldı
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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, şiddetli yağışlar için turuncu alarmı yinelerken, 9. tayfun Bavi için mavi alarmı sürdürdü. Birçok bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor, yerel yönetimler can ve mal kaybını önlemek için seferber oldu.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi pazartesi günü şiddetli yağışlar için turuncu alarmı yinelerken, bu yılın 9. tayfunu Bavi için mavi alarmı sürdürdü.

Meteoroloji merkezi birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış beklendiğini, ülke genelindeki yerel yönetimlerin ise şiddetli yağışların yol açabileceği olası can ve mal kayıplarını önlemek veya en aza indirmek amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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