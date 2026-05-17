Haberler

Çin'in güneyinde selde nehre sürüklenen kamyonetteki 1 kişi öldü, 9 kişi kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde sel sularının kapladığı köprüden geçmeye çalışan kamyonet nehre sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu. 5 kişi kurtarılırken arama çalışmaları sürüyor.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir kamyonetin selde nehre sürüklenmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, bölgeye bağlı Huanciang Maonan Özerk ilçesinin, Luoyan kasabasında sel sularının kapladığı köprüden geçmeye çalışan kamyonet nehre sürüklendi.

Kamyonetteki 15 kişiden 5'i kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 9 kişi halen bulunamadı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığına bağlı Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.

Kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

Eyvah! Kenan'ı bekleyen büyük tehlike
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi