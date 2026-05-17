Çin'in güneyinde selde nehre sürüklenen kamyonetteki 1 kişi öldü, 9 kişi kayboldu
Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde sel sularının kapladığı köprüden geçmeye çalışan kamyonet nehre sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu. 5 kişi kurtarılırken arama çalışmaları sürüyor.
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir kamyonetin selde nehre sürüklenmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, bölgeye bağlı Huanciang Maonan Özerk ilçesinin, Luoyan kasabasında sel sularının kapladığı köprüden geçmeye çalışan kamyonet nehre sürüklendi.
Kamyonetteki 15 kişiden 5'i kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 9 kişi halen bulunamadı.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığına bağlı Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.
Kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.