Çin'de Sel Faciası: Minibüste 14 Yolcudan 1'inin Cansız Bedeni Bulundu

Çin'de Sel Faciası: Minibüste 14 Yolcudan 1'inin Cansız Bedeni Bulundu
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Çin'de Sel Faciası: Minibüste 14 Yolcudan 1'inin Cansız Bedeni Bulundu
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Shanxi eyaletinde günler süren yağışların ardından irtibatın kesildiği minibüste bulunan 14 yolcudan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer yolcular için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TAİYUAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde günlerce süren yağışın ardından pazar sabahı itibarıyla irtibatın kesildiği bir minibüsteki yolculardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunan diğer 13 kişiden henüz haber alınamıyor.

Kurtarma merkezinden pazar günü geç saatlerde yapılan açıklamada minibüste 14 kişinin bulunduğu, minibüsle irtibatın günün erken saatlerinde Datong kentinin Tianzhen ilçesindeki bir köyün yakınlarında bulunduğu sırada kesildiği belirtildi.

Selin aktığı yönde saat 13.43'te cansız bedenine ulaşılan kişinin minibüsün yolcularından olduğu teyit edildi.

Minibüsün geçmiş olabileceği yolları ve nehri aramak üzere 2 helikopter, 8 insansız hava aracı, 6 kano ve 700'den fazla kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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