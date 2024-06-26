Çin'de Robotlar Enerji Nakil Hatlarının Bakımını Yapıyor
Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinde yüksek gerilim enerji nakil hatlarının bakımı robotlar tarafından yapılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha kentinden bildiriyor.
ÇEKİM TARİHİ: 23 Haziran 2024
KONUM: Changsha, Çin
Robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinde yüksek gerilim enerji nakil hatlarının bakımı robotlar tarafından yapılıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changsha kentinden bildiriyor. (XHTV)