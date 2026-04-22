Albüm: Çin'deki Marketlerde Robot Dönemi Başladı
Beijing'in Haidian ilçesindeki bir markette işbaşı yapan robot, müşterilere hizmet vermeye başladı. Robot, müşterileri karşılama, ürün bilgisi verme ve ürün teslim etme gibi görevleri yerine getiriyor.
BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Haidian ilçesindeki bir markette işbaşı yapan robot, müşterilere düzenli hizmet sunuyor. Robot, müşterileri karşılama, ürünlerle ilgili soruları yanıtlama, promosyonlara ilişkin bilgi verme ve ürün teslim etme gibi görevleri üstleniyor.
Kaynak: Xinhua