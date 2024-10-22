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Çin'de Robot Köpekler Tai Dağı'nda Test Edildi

Çin'de Robot Köpekler Tai Dağı'nda Test Edildi
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Çin'in Shandong eyaletindeki Tai'an kentinde, manzarasıyla ünlü Tai Dağı bölgesinde çöp gibi ağır yükleri taşıma görevlerinde kullanılacak robot köpekler sahada test edildi.

TAİ'AN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Tai'an kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Tai Dağı bölgesinde çöp gibi ağır yükleri taşıma gibi görevlerde kullanılacak olan robot köpeği sahada test edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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