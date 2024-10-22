Çin'de Robot Köpekler Tai Dağı'nda Test Edildi
Çin'in Shandong eyaletindeki Tai'an kentinde, manzarasıyla ünlü Tai Dağı bölgesinde çöp gibi ağır yükleri taşıma görevlerinde kullanılacak robot köpekler sahada test edildi.
TAİ'AN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Tai'an kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Tai Dağı bölgesinde çöp gibi ağır yükleri taşıma gibi görevlerde kullanılacak olan robot köpeği sahada test edildi.
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