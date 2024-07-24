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Doktorlar kanser olduğunu sanıyordu! Tümör sanılan parça acı biber çıktı

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Çin'de 2 yıldır öksürüğü geçmeyen kişinin şikayetinin kanserden kaynaklandığı sanılırken, öksürüğünün asıl nedeninin akciğerine kaçmış acı biber parçası olduğu ortaya çıktı. İlginç olay doktorları da şaşkına çevirdi.

Çin'de 2 yıldır sürekli öksüren kadın, doktora gitmeye karar verdi. Yapılan incelemelerde akciğerinde bir kitlenin olduğunu gören doktorlar, dokudan parça aldı ancak yapılan testte kötü huylu tümör sanılan kitlenin acı biber parçası olduğu anlaşıldı.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜ İÇİN DOKTORA BAŞVURDU

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 54 yaşındaki Xu, geçmeyen öksürüğü için ilaç kullandı, bitkisel tedavi yollarına başvurdu. Uyguladığı yöntemlere rağmen hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen Xu, şikayetinin devam etmesi üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

TÜMOR SANDIKLARI PARÇA ACI BİBER ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, Xu'nun sağ akciğerinde yaklaşık 1 santimetrelik kitle fark eden doktorlar, bunun kötü huylu tümör olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Doktorlar, kanser olabileceği düşündükleri Xu'ya tam teşhis koyabilmek için akciğer dokusundan parça alarak testler yaptı. Yapılan testler sonucu, doktorların kötü huylu tümör sandığı kitlenin acı biber parçası olduğu anlaşıldı.

Biber parçasının, 2 yıl önce yemek yediği sırada boğazına kaçtığını ve şiddetli şekilde öksürdüğünü hatırlayan Xu'nun yaşadıkları Çin'deki sosyal medya platformlarında oldukça ilgi çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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