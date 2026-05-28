Çin'in Hınan eyaletindeki trafik kazasında 13 kişi öldü
Çin'in Hınan eyaletinde yolcu taşıyan bir minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.
Çin'in iç kesimlerindeki Hınan eyaletinde yolcu taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişinin öldüğü bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, Nanyang şehrinde yolcu taşıyan minibüs, kara yolunda seyreden kamyona arkadan çarptı.
Kazada minibüste seyahat eden 16 yolcudan 13'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.
Dokuz koltuklu minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazaya ilişkin soruşturmayı yürütmek ve çalışmaları koordine etmek üzere bir ekibi bölgeye gönderdi.
Kaynak: AA / Emre Aytekin