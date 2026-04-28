Çin'de Klonlanmış 10 Yak Yavrusu Doğdu

LHASA, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde klonlanmış 10 yak yavrusunun doğal yollarla doğumu gerçekleşti.

LHASA, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde klonlanmış 10 yak yavrusunun doğal yollarla doğumu gerçekleşti. Çinli bilim insanları, gelişmenin klonlama alanında önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.

25 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Xizang'ın Damxung ilçesindeki bir yak yetiştirme ve araştırma merkezinde dünyaya gelen üçü siyah, yedisi beyaz 10 yavrunun, beklenen gelişim düzeyini karşıladığı ve düzenli kilo aldığı bildirildi.

Zhejiang Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından oluşan araştırma ekibine liderlik eden Fang Shengguo, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "Bu, teknolojinin tek seferlik başarıdan istikrarlı ve geniş ölçekli uygulamaya dönüşmesine örnek teşkil ediyor" dedi.

Klonlanmış ilk yak yavrusu, Temmuz 2025'te dünyaya gelmişti. Sağlıklı şekilde büyüyen yavru, an itibarıyla 183 kilogram ağırlığa ulaşmış durumda.

Qinghai-Tibet Platosu'na özgü büyükbaş hayvanlar olan yaklar, hayvancılıkla geçinen yerel topluluklar için önemli bir geçim kaynağı olmanın yanı sıra platonun ekosisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Sıradan büyükbaş hayvan klonlamasından farklı olarak yakların, platonun düşük oksijen seviyesi ve güçlü ultraviyole radyasyonuna uyum sağlamalarını mümkün kılan benzersiz hücresel mekanizmalar geliştirdiği belirtiliyor.

Bölge Plato Biyolojisi Enstitüsü, Damxung ilçesi yönetimi ve Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü ortak projede, yakların klonlanmasında tam gen seçimi ve somatik hücre klonlama teknolojileri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Haberler.com
500

Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı