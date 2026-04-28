Çin'de Klonlanmış 10 Yak Yavrusu Doğdu

LHASA, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde klonlanmış 10 yak yavrusunun doğal yollarla doğumu gerçekleşti. Çinli bilim insanları, gelişmenin klonlama alanında önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.

25 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Xizang'ın Damxung ilçesindeki bir yak yetiştirme ve araştırma merkezinde dünyaya gelen üçü siyah, yedisi beyaz 10 yavrunun, beklenen gelişim düzeyini karşıladığı ve düzenli kilo aldığı bildirildi.

Zhejiang Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından oluşan araştırma ekibine liderlik eden Fang Shengguo, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "Bu, teknolojinin tek seferlik başarıdan istikrarlı ve geniş ölçekli uygulamaya dönüşmesine örnek teşkil ediyor" dedi.

Klonlanmış ilk yak yavrusu, Temmuz 2025'te dünyaya gelmişti. Sağlıklı şekilde büyüyen yavru, an itibarıyla 183 kilogram ağırlığa ulaşmış durumda.

Qinghai-Tibet Platosu'na özgü büyükbaş hayvanlar olan yaklar, hayvancılıkla geçinen yerel topluluklar için önemli bir geçim kaynağı olmanın yanı sıra platonun ekosisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Sıradan büyükbaş hayvan klonlamasından farklı olarak yakların, platonun düşük oksijen seviyesi ve güçlü ultraviyole radyasyonuna uyum sağlamalarını mümkün kılan benzersiz hücresel mekanizmalar geliştirdiği belirtiliyor.

Bölge Plato Biyolojisi Enstitüsü, Damxung ilçesi yönetimi ve Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü ortak projede, yakların klonlanmasında tam gen seçimi ve somatik hücre klonlama teknolojileri kullanıldı.

