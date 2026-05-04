Çin'de İşçi Bayramı Tatilindeki Artan Talebi Karşılamak İçin 1.641 Ek Tren Seferi Kondu

Güncelleme:
BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de beş günlük İşçi Bayramı tatilinin dördüncü gününe rastlayan pazartesi günü geri dönüş için yola çıkacak kişi sayısında yoğunluk yaşanması beklenirken, ülke genelinde 20,3 milyon kişinin seyahat için demiryolunu kullanacağı tahmin ediliyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, pazartesi günü yolcu sayısındaki artışı karşılamak için 1.641 ek tren seferi düzenleneceğini duyurdu.

Şirket, Beijing, Guangzhou, Chengdu, Shanghai ve Hangzhou'nun aralarında bulunduğu büyük kentlerde demiryolu seyahatlerinde yoğunluk beklendiğini belirtti.

Pazar günkü tren seferlerinin sorunsuz gerçekleştirildiğini kaydeden şirket, yaklaşık 18,6 milyon seyahat yapıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
