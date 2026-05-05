Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Demiryolu Seyahatleri 100 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de salı günü sona eren İşçi Bayramı tatili sırasında ülke genelindeki demiryolu ağında gerçekleştirilen seyahat sayısı 100 milyonu aştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin aynı gün açıkladığı verilere göre, beş günlük tatil süresince güvenli ve sorunsuz şekilde işletilen demiryolu sistemini kullanarak yolculuk yapan kişi sayısı pazartesi günü itibarıyla 117 milyona ulaştı.

Pazartesi günü demiryollarında taşınan yolcu sayısı 20,38 milyonun üzerine çıktı. Dönüş yolculuklarında yoğunluğun daha da artması beklenirken, salı günü yaklaşık 23 milyon kişinin seyahat etmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 2.225 ek tren seferi düzenleniyor.

Çin'in resmi demiryolu rezervasyon platformundaki bilet satış verilerine göre, salı günü en fazla yolculuğun gerçekleştirileceği kentler arasında Beijing, Guangzhou, Shanghai, Chengdu ve Shenzhen yer alıyor.

Demiryolu yetkilileri, dönüş seyahatlerinde yaşanan yoğunluğu yönetmek ve yolcuların güvenli ve düzenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak üzere kapasite kaynaklarını seferber ediyor. Bu kapsamda Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde popüler güzergahlara hizmet vermek üzere 707 ek tren seferi de düzenlendi.

Kaynak: Xinhua
