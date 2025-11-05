Çin'de İpekböceği Endüstrisi Gelişiyor

LAİBİN, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Xincheng ilçesi, köklü bir geçmişe sahip olduğu dut yetiştiriciliği ve ipekböcekçiliği sektörünü geliştirmek amacıyla son yıllarda ipekböceği endüstriyel zincirini genişletmeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Söz konusu endüstri, hem bölge ekonomisinin hem de çiftçi hanelerinin gelir artışına önemli katkı sağlıyor.