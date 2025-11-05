Haberler

Çin'de İpekböceği Endüstrisi Gelişiyor

Güncelleme:
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Xincheng ilçesi, dut yetiştiriciliği ve ipekböcekçiliği sektörünü geliştirerek ekonomik büyümeyi hedefliyor. Bu çalışmalar, bölge ekonomisine ve çiftçilerin gelirine önemli katkılar sağlıyor.

LAİBİN, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Xincheng ilçesi, köklü bir geçmişe sahip olduğu dut yetiştiriciliği ve ipekböcekçiliği sektörünü geliştirmek amacıyla son yıllarda ipekböceği endüstriyel zincirini genişletmeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Söz konusu endüstri, hem bölge ekonomisinin hem de çiftçi hanelerinin gelir artışına önemli katkı sağlıyor.


