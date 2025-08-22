Çin'de İnşaat Halindeki Köprüde Facia: 4 Ölü, 12 Kayıp
Qinghai eyaletinde Sichuan-Qinghai Demiryolu'ndaki inşaat halindeki köprüde meydana gelen olayda, halatın kopması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise hâlâ haber alınamadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlgili eyalet departmanından yapılan açıklamada cuma günü saat 03.00 sularında meydana gelen kazaya yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Sarı Nehir üzerinde inşa edilen, çelik kafes kemer yapısına sahip köprünün ana açıklığının bu ayın sonunda kapatılması planlanıyordu.
Kaynak: Xinhua / Güncel