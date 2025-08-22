Çin'de İnşaat Halindeki Köprüde Facia: 4 Ölü, 12 Kayıp

Qinghai eyaletinde Sichuan-Qinghai Demiryolu'ndaki inşaat halindeki köprüde meydana gelen olayda, halatın kopması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise hâlâ haber alınamadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

XİNİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde Sichuan-Qinghai Demiryolu'nun Qinghai bölümünde inşa halindeki bir köprüde inşaat halatının kopması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişidense haber alınamıyor.

İlgili eyalet departmanından yapılan açıklamada cuma günü saat 03.00 sularında meydana gelen kazaya yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sarı Nehir üzerinde inşa edilen, çelik kafes kemer yapısına sahip köprünün ana açıklığının bu ayın sonunda kapatılması planlanıyordu.

