Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nin İlk Ultra Yüksek Gerilim Elektrik Hattı Faaliyete Geçti

Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde yer alan Karmai dönüştürücü istasyonu, 168 saatlik deneme faaliyetini başarıyla tamamlayarak temiz enerjinin İngiltere'nin orta kesimlerine iletimine başladı.

QAMDO, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentine bağlı Mangkam ilçesinde yer alan Karmai istasyonu görülüyor.

Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde, deniz seviyesinden 3.720 metre yükseklikte bulunan bir dönüştürücü istasyon, perşembe günü 168 saatlik deneme faaliyetini başarıyla tamamladı. Bu gelişme, bölgedeki ilk ultra yüksek gerilimli elektrik iletim projesinin devreye alındığına işaret etti.

Xizang'ın Qamdo kentinin Mangkam ilçesinde bulunan Karmai dönüştürücü istasyonunun işletmeye alınmasıyla birlikte, yerel doğru akım elektrik iletim projesi tamamlandı ve temiz enerjinin Çin'in orta kesimlerine iletimi başladı.

Dönüştürücü istasyonun aşağı kesiminde, Jinsha Nehri üzerinde bulunan 750.000 kilovat kapasiteli hidroelektrik santrali ise tam kapasiteyle faaliyete geçti. Burada üretilen elektrik, yaklaşık 6 milisaniye içinde dönüştürücü istasyondan 1.900 kilometre uzaklıktaki Hubei eyaletine iletilebiliyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
