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Çin'de İlk Uçuşunu Gerçekleştiren TP1000 İnsansız Kargo Uçağı Tanıtıldı

Çin'de İlk Uçuşunu Gerçekleştiren TP1000 İnsansız Kargo Uçağı Tanıtıldı
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Çin'in Shandong eyaletindeki Yi-Tong İnsansız Hava Araçları şirketi tarafından üretilen TP1000 insansız kargo uçağı, 1.000 kilogram yük taşıma kapasitesi ile 26 dakikalık ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu gelişme, Çin'in insansız havacılık alanındaki ilerlemesini göstermektedir.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Merkezi Çin'in Shandong eyaletinin Yantai kentinde bulunan Yi-Tong İnsansız Hava Aracı Sistemleri Limited Şirketi'nin tasarlayıp ürettiği ton sınıfı insansız kargo uçağı TP1000, cumartesi günü Shandong'daki bir havalimanında 26 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin pazartesi günkü haberine göre uçağın sergilediği istikrarlı performans, tasarım ve güvenilirliğini ortaya koydu.

Bu ilk uçuş, Çin için üst düzey insansız havacılık ekipmanları alanında kaydettiği bir diğer önemli ilerlemeyi yansıtıyor.

Çin'in sivil havacılık uçuşa elverişlilik prosedürleri kapsamında geliştirilen büyük bir kargo insansız hava aracı (İHA) olan TP1000, 1.000 kilogram yük taşıma kapasitesine, tam yüklü haldeyken maksimum 1.000 kilometre menzile ve 7 metreküplük bir kargo bölmesine sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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