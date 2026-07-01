Çin'in İlk Sıfır Karbonlu Deniz-nehir Nakliye Rotası Hizmete Açıldı
Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jiaxing Limanı'ndan hareket eden 10.000 tonluk tam elektrikli konteyner gemisi, Ningbo-Zhoushan Limanı'na giderek ülkenin deniz-nehir kombine taşımacılığındaki ilk sıfır karbonlu nakliye rotasını hizmete açtı.
HANGZHOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jiaxing Limanı'na yanaşan 10.000 tonluk tam elektrikli konteyner gemisi, 30 Haziran 2026.
Çin'in deniz-nehir kombine taşımacılığındaki ilk sıfır karbonlu nakliye rotası hizmete açıldı.
Yeni rota, 10.000 tonluk tam elektrikli bir konteyner gemisinin salı günü Jiaxing Limanı'ndan Ningbo-Zhoushan Limanı'na doğru yola çıkmasıyla resmen faaliyete başladı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua