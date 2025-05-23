Çin'de Heyelan: 8 Kayıp ve 10 Hasar Gören Ev

Çin'de Heyelan: 8 Kayıp ve 10 Hasar Gören Ev
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen sel ve heyelan sonucu 8 kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor, 10 ev ise hasar gördü.

GUİLİN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de meydana gelen heyelan bölgesinde çalışan kurtarma ekipleri, 23 Mayıs 2025.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guilin kentinin Longsheng ilçesinde, dağlık bir bölgede cuma sabahı erken saatlerde meydana gelen sel ve heyelanda ilk belirlemelere göre 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

10 evin hasar gördüğü afetin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Wei Jiyang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada keşif talebi reddedildi

Mahkemeden Ümitcan Uygun hakkında yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.