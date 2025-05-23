Çin'de Heyelan: 8 Kayıp ve 10 Hasar Gören Ev
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen sel ve heyelan sonucu 8 kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor, 10 ev ise hasar gördü.
GUİLİN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de meydana gelen heyelan bölgesinde çalışan kurtarma ekipleri, 23 Mayıs 2025.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guilin kentinin Longsheng ilçesinde, dağlık bir bölgede cuma sabahı erken saatlerde meydana gelen sel ve heyelanda ilk belirlemelere göre 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
10 evin hasar gördüğü afetin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Wei Jiyang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel