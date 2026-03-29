Çin'de dünyanın ilk monoklonal antikor hepatit D tedavisi uygulanmaya başlandı

Güncelleme:
Çin'de, hepatit D virüsüne karşı geliştirilen 'Libevitug' adlı monoklonal antikor tedavisi, Pekin'de bir hastanede uygulanmaya başladı. Bu ilaç, hepatit B ve D virüslerinin karaciğer hücrelerine girmesini engelleyerek, hastalığın tedavisine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çinghua Üniversitesi ile Pekin merkezli biyoteknoloji şirketi Huahui Health'in işbirliğinde geliştirilen ilaç, başkentte bir hastanede uygulanmaya başladı.

"Libevitug" adı verilen ilaç, dünyada hepatit virüslerine karşı ilk monoklonal antikor tedavi olma özelliği taşıyor."

Hepatit B ve D virüslerinin karaciğer hücrelerine nüfuz etmesini engelleyen ilaç, hepatit D'nin yol açtığı karaciğer enfeksiyonunu tedavi ediyor.

Dünyada 254 milyon hepatit B taşıyıcısının yüzde 5'i aynı zamanda hepatit D enfeksiyonu geçiriyor. İlacın bu hastaların tedavisindeki önemli bir boşluğu dolduracağı öngörülüyor.

Klinik denemelerine 2018'de başlandı

Klinik denemelerine 2018'de başlanan ilaç için 2023'te kronik hastaların katıldığı çok merkezli uluslararası tedavi çalışması yürütülmüştü.

Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, öncelikli gözden geçirmenin ardından ocak ayında ilacın kullanımına koşullu onay vermişti.

Monoklonal antikorlar, tıpta yalnızca tek bir antikor hücresinden üretilen, antijenlerin hücreye bağlandığı tek bir epitopa karşı reaksiyon göstererek tek başına bağışıklık oluşturabilen yapılar olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
