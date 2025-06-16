Çin'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 9 Yaralı

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Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 6 kişiye ulaşılamıyor. Patlama sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CHANGSHA, 16 Haziran (Xinhua) - Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında pazartesi günü meydana gelen patlamada saat 17.00 itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Patlamanın ardından 6 kişiye ise ulaşılamıyor.

İlçenin parti komitesinin tanıtım departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08.23 civarında Changde kentine bağlı Linli ilçesindeki Shanzhou Havai Fişek Limited Şirketi'ne ait fabrikada patlama meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtildi.

Tek katlı betonarme bir yapı olan havai fişek fabrikası Temmuz 2017'de kuruldu. Fabrikada çalışan 150'den fazla kişinin büyük bölümünün, kaza sırasında patlama bölgesinin dışında olduğu ifade edildi.

Kazanın hemen ardından, çeşitli düzeylerdeki acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Kayıp kişilerin bulunması, yaralıların tedavisi, civarda yaşayan sakinlerin tahliyesi ve kazanın nedeninin araştırılmasına yönelik kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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