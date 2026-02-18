Haberler

Çin'de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti

Çin'de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletinde havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

  • Çin'in Şiangyang ilinin Cıngci kasabasındaki havai fişek dükkanında patlama meydana geldi.
  • Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.
  • Bu patlama, Çin'de Bahar Bayramı tatilinde yaşanan ikinci havai fişek dükkanı patlaması oldu.

Xinhua'nın haberine göre, Şiangyang ilinin Cıngci kasabasındaki havai fişek dükkanında öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

PATLAMADA 12 CAN KAYBI

Patlama 50 metre çapında bir alanı etkilerken dükkanın içi ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti. Bu, Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde yaşanan ikinci benzer vaka oldu.

ÜLKEDEKİ İLK OLAY DEĞİL

Tatilin ilk günü olan 16 Şubat'ta, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin bir köyünde havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından tüm bölge birimlerine havai fişeklerin imalatı, nakliyatı, satışı ve kullanımına yönelik denetimleri artırmaları talimatı vermişti.

Çin geleneğinde Ay Yeni Yılı havai fişeklerle kutlanıyor. Son yıllarda birçok şehirde hava ve gürültü kirliliğine yol açmasının yanı sıra yangın riski bulunduğu gerekçesiyle havai fişek patlatılması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA " / " + Emre Aytekin -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet