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Çin'de eski hava yolu yöneticisi Liu Şaoyong rüşvetten 14 yıl hapse çarptırıldı

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Çin'de China Eastern ve China Southern'da yöneticilik yapan Liu Şaoyong, rüşvet davasında 14 yıl hapis ve 4 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2002-2023 arasında 67,5 milyon yuan rüşvet aldığına hükmettiği Liu'nun cezasını itiraf ve işbirliği nedeniyle hafifletti.

Çin'de kamuya ait China Eastern ve China Southern hava yolu şirketlerinde yöneticilik yapan Liu Şaoyong, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Liaoning eyaletinin Şınyang şehrinde görülen davada mahkeme, Liu'nun, 2002 ile 2023 yılları arasında, China Eastern ve China Southern hava yolu şirketlerinde görev yaptığı dönemde 67,5 milyon yuan (10,1 milyon dolar) değerinde para ve varlığı rüşvet olarak aldığına hükmetti.

Liu'nun idari konumunu kötüye kullanarak şahıslara ve şirketlere rüşvet karşılığında iş ihaleleri, proje kontratları ve uçuş güzergahı yönetiminde ayrıcalıklar sağladığına hükmeden mahkeme, eski yöneticiye 14 yıl hapis ve 4 milyon yuan (600 bin dolar) para cezası verdi.

Mahkeme, Liu'nun suçunu itiraf ettiği, pişmanlığını dile getirdiğini, soruşturmacıların bilmediği suçları açığa çıkardığı, bazı suçlarının girişim düzeyinde kaldığı ve rüşvet yoluyla elde ettiği varlıkların iadesine yönelik işbirliği yaptığı için cezasının hafifletildiğini kaydetti.

Eski bir pilot olan 68 yaşındaki Liu, 2004-2008 yıllarında China Southern Genel Müdürü, 2008-2016 yıllarında China Eastern Genel Müdürü ve 2016-2022 yıllarında China Eastern Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Liu hakkında, Haziran 2025'te yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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