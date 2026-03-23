Çin'de eski Şanşi Eyaleti Valisi rüşvetle suçlandı

Çin'de hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen eski Şanşi Eyaleti Valisi Cin Şiangcün'ün "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamada, Ulusal Denetim Komisyonunun yürüttüğü soruşturmanın ardından Cin'in mahkemeye sevk edildiği, davanın Hınan eyaletine bağlı Şinyang şehrinin Orta Halk Mahkemesinde görüleceği belirtildi.

Cin'in, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Yulin şehrindeki belediye başkanlığı görevinden Şanşi Eyaleti Valiliğine dek geçen 20 yılda, "işgal ettiği farklı konumları kötüye kullanarak, bazı şirketlere ve bireylere büyük miktarda rüşvet karşılığında yasa dışı kazanç sağladığı" iddia edildi.

Kariyerinin ilk yıllarında Çin'in farklı eyaletlerinde teknoloji, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında değişik kademelerde bürokratik görevler üstlenen 61 yaşındaki Cin, 2003'te Yulin Belediye Başkanı olmuştu.

Cin, Guangşi'de Yulin ve ardından Fangçınggang şehirlerinin Komünist Parti Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra 2018'de Tiencin Şehri Belediye Başkan Yardımcısı, 2022'de Tiencin Şehri Komünist Parti Sekreter Yardımcısı olmuştu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresinde partinin en yüksek karar organı Merkez Komite'ye seçilen Cin, Aralık 2022'de Şanşi Eyaleti Valisi olarak atanmıştı.

Cin, 2025'te hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden alınmış ve partiden ihraç edilmişti.