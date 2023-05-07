Çin'de Elektrik Tüketiminin 2023'te Yüzde 6 Artması Bekleniyor

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Elektrik Konseyi, ülke ekonomisindeki genel toparlanmanın da etkisiyle ülkedeki elektrik kullanımının 2023 yılında istikrarlı bir büyüme kaydedeceği öngörüsünde bulundu.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Elektrik Konseyi, ülke ekonomisindeki genel toparlanmanın da etkisiyle ülkedeki elektrik kullanımının 2023 yılında istikrarlı bir büyüme kaydedeceği öngörüsünde bulundu.

Konsey hazırladığı raporda elektrik tüketiminin önceki yıla göre yüzde 6 artarak 9,15 trilyon kilovat-saate (kWh) ulaşacağını, tüketimin yılın ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artmasının beklendiğini belirtti.

Ülkedeki toplam elektrik kullanımı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 2,12 trilyon kilovat saate ulaştı.

Rapora göre ülkenin kurulu enerji üretim kapasitesinin 2023 yılı sonu itibarıyla 2,8 milyar kilovatı aşması ve fosil olmayan kaynaklardan üretilen enerjinin bunun yüzde 52,5'ini oluşturması bekleniyor.