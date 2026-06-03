Albüm: Çinli Çiftçiler, Gece Hasadında Aydınlatma Dronelarından Yararlanıyor
Çin'in Anhui eyaletinde buğday hasadı sezonu başlarken, elektrik dağıtım şirketi gece çalışmalarını kolaylaştırmak için kablolu yüksek güçlü aydınlatma drone'u kullanmaya başladı.
HEFEİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde buğday hasadı sezonu kısa süre önce başladı.
Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Anhui Hefei Elektrik Dağıtım Şirketi, tarım makinesi operatörlerinin gece saatlerinde çalışmasına yardımcı olmak amacıyla kablolu yüksek güçlü bir aydınlatma drone'unu hizmete sundu.
Kaynak: Xinhua