Haberler

Albüm: Çinli Çiftçiler, Gece Hasadında Aydınlatma Dronelarından Yararlanıyor

Albüm: Çinli Çiftçiler, Gece Hasadında Aydınlatma Dronelarından Yararlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Anhui eyaletinde buğday hasadı sezonu başlarken, elektrik dağıtım şirketi gece çalışmalarını kolaylaştırmak için kablolu yüksek güçlü aydınlatma drone'u kullanmaya başladı.

HEFEİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde buğday hasadı sezonu kısa süre önce başladı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Anhui Hefei Elektrik Dağıtım Şirketi, tarım makinesi operatörlerinin gece saatlerinde çalışmasına yardımcı olmak amacıyla kablolu yüksek güçlü bir aydınlatma drone'unu hizmete sundu.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Fatih Karagümrük'ten Emre Mor iddialarına yanıt

Hayalleri yine suya düştü!
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı