Çin'in Güneyindeki Bir Lisede 100'ü Aşkın Öğrenci Norovirüse Yakalandı

GUANGZHOU, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinde bulunan bir lisede toplam 103 öğrenci norovirüs enfeksiyonuna yakalandı.

Yerel sağlık yetkilileri, cumartesi günü yaptıkları açıklamada vakalar arasında durumu kritik olan ya da hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığını duyurdu.

Akut gastroenterite neden olan norovirüs, çoğunlukla kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. İlk incelemelerde, Xinghui Lisesi'nde norovirüs belirtileri gösteren 103 öğrencinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Okul kampüsü dezenfekte edilirken, öğrencilerin sağlık durumu ile okula devamları yakından takip ediliyor. Ayrıca hastalığın kaynağına yönelik incelemeler sürüyor.

Guangdong eyaleti hastalık kontrol yetkililerine göre eyalette her yıl ekim ayından bir sonraki yılın mart ayına kadar norovirüs salgını etkili oluyor.