Çin'de Bilişim Merkezi İnşa Ediliyor

Bilişim merkezinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bir bilişim merkezi noktası inşa ediliyor. Bu kapsamda Qingyang kentinde bir bulut ve büyük veri merkezi kuruluyor.

Çin, 2022 yılında 8 ulusal bilişim merkezi ve 10 ulusal veri merkezi kümesini içeren bir mega proje başlatmıştı. Proje, doğu bölgelerinden, daha az gelişmiş ama kaynak açısından zengin bölgelere daha fazla bilişim kaynağı aktarmayı amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingyang'dan bildiriyor. (XHTV)