Çin'de Baharın Başlangıcı Kabul Edilen Lichun İçin Kutlamalar Başladı
Henan eyaletinin Nanyang kentinde, ejderha dansı ile 'Lichun' festivali kutlandı. Bu gelenek, Çin'in geleneksel takviminde baharın başlangıcını simgeliyor.
BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Nanyang kentinde ejderha dansını izleyen insanlar görülüyor, 4 Şubat 2026.
Çin'in güneş esaslı geleneksel takviminde, 24 güneş teriminin ilki olan ve baharın başlangıcı kabul edilen "Lichun" çarşamba günü başladı. (Fotoğraf: Gao Song/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel