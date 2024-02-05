Çin'de Bahar Bayramı için düzenlenen fener gösterisinde antik kent tarihi sergileniyor
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde bulunan Zhengding antik kentinde düzenlenen fener gösterisinde, Bahar Bayramı'nı karşılamak için yerel festival ve halk kültürünün yanı sıra antik kentin tarihi de sergileniyor.
SHİJİAZHUANG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde bulunan Zhengding antik kentinde yaklaşan Bahar Bayramı'nı karşılamak üzere düzenlenen fener gösterisinde yerel festival ve halk kültürünün yanı sıra antik kentin tarihi de sergileniyor.