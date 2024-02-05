Çin'de Bahar Bayramı için düzenlenen fener gösterisinde antik kent tarihi sergileniyor

SHİJİAZHUANG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde bulunan Zhengding antik kentinde yaklaşan Bahar Bayramı'nı karşılamak üzere düzenlenen fener gösterisinde yerel festival ve halk kültürünün yanı sıra antik kentin tarihi de sergileniyor.