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Çin'de Bahar Bayramı için düzenlenen fener gösterisinde antik kent tarihi sergileniyor

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde bulunan Zhengding antik kentinde düzenlenen fener gösterisinde, Bahar Bayramı'nı karşılamak için yerel festival ve halk kültürünün yanı sıra antik kentin tarihi de sergileniyor.

SHİJİAZHUANG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde bulunan Zhengding antik kentinde yaklaşan Bahar Bayramı'nı karşılamak üzere düzenlenen fener gösterisinde yerel festival ve halk kültürünün yanı sıra antik kentin tarihi de sergileniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bahar Bayramı Hebei Etkinlikler Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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