Çin'de 7 Yaşındaki Çocuğa Dünyanın En Küçük Yapay Kalbi Nakledildi
Wuhan'da 7 yaşındaki bir çocuğa, son evre kalp yetmezliği tanısıyla dünyanın en küçük ve hafif yapay kalbi takıldı. Manyetik levitasyon teknolojisiyle çalışan cihaz, pediyatrik kalp alanında bir devrim niteliği taşıyor.
WUHAN, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'de son evre kalp yetmezliği tanısı konmuş bir çocuğa şimdiye kadar geliştirilmiş en küçük ve en hafif yapay kalp olan, manyetik levitasyon teknolojisiyle çalışan biventriküler kalp destek cihazı takıldı. 7 yaşındaki çocuk, yapay kalp nakledilen dünyanın en genç hastası oldu.
Doktorlar salı günü yaptıkları açıklamada, bu ayın başlarında Çin'in orta kesimindeki Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp Fakültesi'ne bağlı Sendika Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın, pediyatrik kalp alanında küresel çapta bir dönüşüm başlatabilecek atılım olduğunu söyledi.
Junjun takma adını kullanan çocuğa nakledilen yapay kalp, sadece 45 gram ağırlığa ve 2,9 santimetre çapa sahip.