Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. 10'dan fazla bina yıkılırken, 7 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liucou ili olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, il merkezinde 10'dan fazla binada yıkıma ve hasara yol açan depremde, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Depremin ardından olası artçı şokların yaratabileceği tehlike nedeniyle 7 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

İl ve çevresindeki demiryolu ağlarında hasar tespiti çalışmaları için seferlere ara verilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu, iletişim, elektrik, su ve doğal gaz şebekelerinin ise normal çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
